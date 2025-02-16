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Кино
Про событие
Просмотр организует киноклуб «Фокус». В этот вечер собравшиеся посмотрят и обсудят фильм режиссёра Андреа Арнольд «Птица». Бэйли — обычный подросток из британской глубинки. Она ругается с непутёвым отцом, сбегает из дома, гоняет на самокате и дружит с местной шпаной. Жизнь девочки меняется, когда она встречает загадочного человека по прозвищу Птица. Регистрация обязательна. Зарегистрироваться можно у организатора встречи — https://t.me/mr_Postmodernist Вход на встречу — донат. Просьба взять с собой бахилы или вторую обувь.
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