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Птица | Киноклуб «Фокус»

КЦ «Московский», ул. Академика Королёва, 47

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

Просмотр организует киноклуб «Фокус». В этот вечер собравшиеся посмотрят и обсудят фильм режиссёра Андреа Арнольд «Птица». Бэйли — обычный подросток из британской глубинки. Она ругается с непутёвым отцом, сбегает из дома, гоняет на самокате и дружит с местной шпаной. Жизнь девочки меняется, когда она встречает загадочного человека по прозвищу Птица. Регистрация обязательна. Зарегистрироваться можно у организатора встречи — https://t.me/mr_Postmodernist Вход на встречу — донат. Просьба взять с собой бахилы или вторую обувь.

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