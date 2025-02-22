Фильм «Земля кочевников» (реж. Хлоя Чжао) гармонично дополняет выставку «Маяк» Алексея Сопкина, раскрывая схожие темы внутреннего пути, преодоления и поиска опоры. Картину представит Эркин Газизов — режиссёр по образованию, синефил по призванию, организующий и участвующий в киноклубах с 2009 года. Также Эркин является автором идеи/сосценаристом фильма «Ниша», снятого студией Алексея Учителя в 2023 году. В стоимость билета входит чай/кофе.