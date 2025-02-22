ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Казань
  2. События

Кинопоказ «Земля кочевников»

Belova Art Gallery
Кремлёвская улица, 9

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Фильм «Земля кочевников» (реж. Хлоя Чжао) гармонично дополняет выставку «Маяк» Алексея Сопкина, раскрывая схожие темы внутреннего пути, преодоления и поиска опоры. Картину представит Эркин Газизов — режиссёр по образованию, синефил по призванию, организующий и участвующий в киноклубах с 2009 года. Также Эркин является автором идеи/сосценаристом фильма «Ниша», снятого студией Алексея Учителя в 2023 году. В стоимость билета входит чай/кофе.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тур по барам Казани
Тур по барам Казани
до

от 1899₽

Стендап: Профи
Стендап: Профи
до

600₽

Стендап: Самое смешное
Стендап: Самое смешное
c
по

800₽

История бетона
История бетона

500₽

Биостанция Анива – дело длинной воли
Биостанция Анива – дело длинной воли

от 450₽

Я — Мартин Парр
Я — Мартин Парр

450₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста