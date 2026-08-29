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Кинопоказ: «Юха»

Креативный кластер «Адонис», Профсоюзная улица, 3

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

Показ татарского фэшн-фильма «Юха» и обсуждение с Таной Черногузовой — основательницей бренда Your Yool. Пять лет назад Тана сняла аудиовизуальную короткометражную картину по мотивам татарской мифологии «Юха» — так родился Your Yool, художественный проект на стыке дизайна, культуры и личной истории, бренд о поиске нового визуального языка татарской культуры. После показа Таня расскажет, как создавался фильм, о работе с культурным кодом и национальной идентичностью, а также о пути проекта от идеи до того, каким брендом он стал сейчас.

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