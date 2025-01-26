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Этим вечером тебя ждёт кинопоказ с разбором фильма. Ведущая Анна Гарба погрузит участников в историю страны, где происходит действие, историю поколений и жизнь автора произведения. Из угощений — закуски и игристое, чтобы приблизиться к атмосфере фильма. Дресс-код: комфортный вечерний наряд, главное, чувствовать себя красивым и счастливым!)
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