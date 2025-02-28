Кинопоказ документального фильма об эковолонтерстве на Байкале и встреча с автором Ириной Яковлевой. Люди из разных уголков нашей необъятной страны, вкладывая свои деньги и время, едут за тысячи километров от дома в другой регион. Не ради заработка или отдыха, а с целью позаботиться о природе и сделать жизнь других людей более благоустроенной и уютной. Что ими движет? В чём их мотивация? Это история о сплочении людей, единении человека с природой и о любви к Родине, которая проявляется не на словах, а в поступках. После показа пройдёт обсуждение фильма с режиссером Ириной Яковлевой. Ориентир: круглое здание на Набережной реки Казанки около экстрим-парка УРАМ. Экостанция находится перед зданием по ул.Кремлёвская набережная 33/1