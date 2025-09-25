Показ чувственного фильма «Мне не больно» в рамках осеннего кинофестиваля от рестобара «Солома». Картину Балабанова представит и обсудит со зрителями журналист, кинокритик и основательница киноклуба «Место» Мария Наумова. «Мне не больно» стоит особняком в фильмографии великого режиссера и при этом объединяет лучшие черты его работ, дополняя их гениальным актерским составом во главе с юной Литвиновой. «Главное в жизни — найти своих и успокоиться», — говорит один из героев картины, и, возможно, именно в этой фразе кроется вся суть творчества Балабанова. Об этом и не только поговорят после показа!