Арт-показ грустной поколенческой комедии. Не поступив в вуз, Иван дожидается призыва в армию, работает курьером в редакции и неожиданно влюбляется в профессорскую дочку Катю. Она так же, как и Иван, растеряна и разочарована в жизни. Помочь юным героям найти свой путь пытаются взрослые, но между поколениями возникает непреодолимый разрыв. Для многих перестроечное кино началось именно с «Курьера» — трагикомедии Карена Шахназарова, обнажившей последствия эпохи застоя и неприкаянность подрастающего поколения. Картина с Федором Дунаевским, Анастасией Немоляевой, Олегом Басилашвили и Инной Чуриковой в главных ролях завоевала Специальный приз жюри Московского международного кинофестиваля и стала лидером советского проката 1986-1987 годов. Фильм представит и обсудит со зрителями Алексей Мелихов — кандидат филологических наук и доцент кафедры зарубежной литературы КФУ. Поговорим о культовом статусе «Курьера», значении фильма для своего времени и его восприятии сегодня.