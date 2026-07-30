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Кинопоказ: «Курьер»

Креативный кластер «Адонис», Профсоюзная улица, 3

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Арт-показ грустной поколенческой комедии. Не поступив в вуз, Иван дожидается призыва в армию, работает курьером в редакции и неожиданно влюбляется в профессорскую дочку Катю. Она так же, как и Иван, растеряна и разочарована в жизни. Помочь юным героям найти свой путь пытаются взрослые, но между поколениями возникает непреодолимый разрыв. Для многих перестроечное кино началось именно с «Курьера» — трагикомедии Карена Шахназарова, обнажившей последствия эпохи застоя и неприкаянность подрастающего поколения. Картина с Федором Дунаевским, Анастасией Немоляевой, Олегом Басилашвили и Инной Чуриковой в главных ролях завоевала Специальный приз жюри Московского международного кинофестиваля и стала лидером советского проката 1986-1987 годов. Фильм представит и обсудит со зрителями Алексей Мелихов — кандидат филологических наук и доцент кафедры зарубежной литературы КФУ. Поговорим о культовом статусе «Курьера», значении фильма для своего времени и его восприятии сегодня.

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