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Кинопоказ: «Игла»

Креативный кластер «Адонис», Профсоюзная улица, 3

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Показ и обсуждение революционного позднесоветского фильма. Вернувшись в Алма-Ату, Моро (Виктор Цой) вспоминает о девушке, которую когда-то любил. Дина рада встрече, но Моро что-то настораживает в ней. Наблюдая за её поведением и странными знакомыми, он понимает, что Дина стала наркоманкой. Герой пытается спасти её и противостоять местной мафии. Революционная «Игла» положила начало уникальному феномену в кинематографе XX века — казахской новой волне, объединившей элементы европейского авторского кино и советской традиции. А ещё картина сделала полуподпольного рокера — Виктора Цоя — поп-идолом союзного значения, зафиксировала андеграундную моду периода перестройки и одной из первых вывела на советский экран «секс, наркотики и рок-н-ролл». Фильм представит и обсудит со зрителями Камиль Гимаздтинов — автор книги «Изображая Центральную Азию. Оптика, идентичность и эстетика современного кино региона», исследователь кино, шеф-редактор интернет-журнала «Инде». Поговоришь о формировании казахской новой волны и истории создания фильма.

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