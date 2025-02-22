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Карты, деньги, два ствола | Киноклуб «В чём смысл?»

SdelayKrasivo, Аделя Кутуя, 110Д, к3, 1 этаж

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 14+
Кино
Необычное
Еда

Про событие

В этот вечер состоится встреча киноклуба «В чём смысл?». на которой покажут и обсудят фильм Гая Ричи «Карты, деньги, два ствола». Дресс-код будет брутальным, напитки покрепче, атмосфера напряжённая. На кинопоказе ведущая Анна Гарба расскажет историю создания фильма и поделится интересными фактами о нём. Для участия пиши организатору в личку тг — @anna_garba

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