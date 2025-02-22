В этот вечер состоится встреча киноклуба «В чём смысл?». на которой покажут и обсудят фильм Гая Ричи «Карты, деньги, два ствола». Дресс-код будет брутальным, напитки покрепче, атмосфера напряжённая. На кинопоказе ведущая Анна Гарба расскажет историю создания фильма и поделится интересными фактами о нём. Для участия пиши организатору в личку тг — @anna_garba