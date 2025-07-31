В рамках киноклуба «Фокус» состоится кинопоказ и обсуждение фильма режиссёра Ли Чхан-дон «Тайное сияние». Щин-э с сыном переезжают в Мирян, родной городок её недавно скончавшегося мужа. Пока женщина пытается прийти в себя и начать новую жизнь, происходит ещё одно трагическое событие. Просмотр с субтитрами/озвучкой. Специальных знаний для участия не требуется, главное – любить смотреть кино и обсуждать его. Регистрация по указанному телефону. Количество мест ограничено. Ведущий киноклуба — Роман Дмитриев.