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Кинопоказ фильма «Любовное письмо»

КЦ «Московский», улица Академика Королёва, 47

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

Просмотр организует киноклуб «Фокус». В этот вечер собравшиеся посмотрят и обсудят фильм режиссёра Сюндзи Иваи. Перед началом показа в 17:30 будет небольшой рассказ о самом режиссёре. Два года назад жених Хироко Ицуки трагически погиб в горах, но она всё не может забыть его. Находясь в гостях у его матери, из школьного альбома девушка узнаёт адрес, по которому Ицуки проживал в родном городе, и решает отправить туда письмо, хотя знает, что дом тот давно снесли и теперь на его месте пролегает шоссе. К своему изумлению Хироко получает ответ c подписью Ицуки. Регистрация обязательна. Зарегистрироваться можно у организатора встречи — https://t.me/mr_Postmodernist Вход на встречу — донат. Просьба взять с собой бахилы или вторую обувь.

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