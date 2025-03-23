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Кино
Про событие
В этот вечер собравшиеся посмотрят и обсудят фильм итальянского режиссёра Мауры Дельперо «Горная невеста». Молодой солдат Пьетро приезжает в отдалённую горную деревушку Вермильо, спасаясь от войны, и остаётся жить в семье местного учителя. Он влюбляется в старшую дочь хозяина, и чувства молодых людей изменят жизни каждого жителя этой деревушки навсегда. Регистрация обязательна. Зарегистрироваться можно у организатора встречи — https://t.me/mr_Postmodernist Вход на встречу — донат. Просьба взять с собой бахилы или вторую обувь. Просмотр организует киноклуб «Фокус».
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