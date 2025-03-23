ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Казань
  2. События

Кинопоказ фильма «Горная невеста»

КЦ «Московский», улица Академика Королёва, 47

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

В этот вечер собравшиеся посмотрят и обсудят фильм итальянского режиссёра Мауры Дельперо «Горная невеста». Молодой солдат Пьетро приезжает в отдалённую горную деревушку Вермильо, спасаясь от войны, и остаётся жить в семье местного учителя. Он влюбляется в старшую дочь хозяина, и чувства молодых людей изменят жизни каждого жителя этой деревушки навсегда. Регистрация обязательна. Зарегистрироваться можно у организатора встречи — https://t.me/mr_Postmodernist Вход на встречу — донат. Просьба взять с собой бахилы или вторую обувь. Просмотр организует киноклуб «Фокус».

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тур по барам Казани
Тур по барам Казани
до

от 1899₽

Стендап: Профи
Стендап: Профи
до

600₽

Стендап: Самое смешное
Стендап: Самое смешное
c
по

800₽

История бетона
История бетона

500₽

Биостанция Анива – дело длинной воли
Биостанция Анива – дело длинной воли

от 450₽

Я — Мартин Парр
Я — Мартин Парр

450₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста