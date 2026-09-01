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Казанские дворики: архитектурные скетчи

улица Карла Маркса, 64 (дворик Усадьбы Сандецкого)

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

Будешь изучать Казань изнутри в атмосфере тёплой и уютной осени с художницей и архитектором Толиповой Диерой. На занятии ты будешь рисовать быстрые архитектурные наброски одной непрерывной линией. За 1,5 часа создашь 4–5 скетчей и научишься передавать характер и атмосферу места через лёгкий, архитектурный рисунок. Погуляешь по дворикам Вахитовского района и заглянешь в потаенные места, которые таят в себе много того, что обычно скрыто от глаз: скульптуры и монументы, фонтаны и даже выставки. Что тебя ждёт: – прогулка по одному из самых красивых двориков Казани, – практика быстрого скетчинга (техника «одной линией»), – готовые зарисовки, которые сохранят твои впечатления об осеннем городе. Что взять с собой: – бумагу/ блокнот – жёсткую подложку: планшет, картон или блокнот с твёрдой обложкой – чёрный линер, перьевую ручку 0,3–0,5 мм или простой карандаш Количество мест ограничено, так что регистрация обязательна.

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