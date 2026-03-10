Казань прекрасна, она очаровывает и дурманит, особенно если в конце путешествия заглянуть на рюмочку-другую в питейный дом. Ты познакомишься с историей самобытной Старо-Татарской слободы и главными святынями города. Услышишь старинные легенды и исследуете кремль. А в колоритном заведении оценитшь фирменные алкогольные напитки с национальными деликатесами (для детей — какао с чак-чаком). Что ты увидишь: В Старо-Татарской слободе познакомишься с национальным бытом, старейшей мечетью и усадьбой XIX века. Погуляешь по набережной озера Кабан. Увидишь Дворцовую площадь, «французскую» Казанскую рублёвку, Императорский университет, Дом Ушковой и Петропавловский собор с необычной легендой. Затем — час в Казанском кремле: мечеть Кул-Шариф, Благовещенский собор и падающая башня Сююмбике. После осмотришь «Чашу», Министерство сельского хозяйства, стадион и Кремлёвскую набережную. Питейный дом (1 час) Побываешь в колоритном месте с дегустационными залами и фотозоной. Тебе расскажут о «Татспиртпроме» и подадут дегустационный сет с национальными закусками (варианты пришлём при бронировании). Организационные детали Что включено в стоимость, а что — нет В стоимость входит трансфер на легковом автомобиле категории комфорт Дополнительные расходы: билеты в Казанский кремль (взрослый — 190 ?, льготный — 180 ?); дегустационные сеты в питейном доме — от 500 руб. с чел. Важное: Формат программы смешанный, экскурсия проводится на автомобиле, в главных местах будут останавливаться и ты сможешь прогуляться Будет посещение храмов и мечетей, поэтому рекомендуют женщинам брать с собой головные уборы Место встречи: Место встречи по договоренности с гидом, ты сможешь обсудить его при заказе экскурсии.