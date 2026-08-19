Отправишься вместе с историком архитектуры и ведущей клуба Юлией Глазыриной гулять по центру Казани и разговаривать об архитектуре прямо на улицах города. Это будет не лекция и не классическая экскурсия, а живой разговор: будешь смотреть на знакомые здания, сравнивать архитектурные стили и пробовать увидеть Казань глазами людей начала XX века. — Увидишь дома Константина Олешкевича — одного из главных мастеров казанского модерна — Разберёшься, чем модерн отличается от эклектики не только по фасадам, но и по ощущениям — Поговоришь о людях, для которых создавалась эта архитектура — А ещё пройдёшь по улице, где можно увидеть почти всю историю архитектуры Казани — от дореволюционных особняков до зданий XX века.