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  1. Казань
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Karena Macarena

Korston Club Hotel
улица Николая Ершова, 1А

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Вечеринки

Про событие

Самая грандиозная вечеринка уходящего года! С Dj сетом в Казань едет Карен Акопян — один из самых актуальных и популярных блоггеров, комик, музыкант, диджей, актер. Компанию ему составит именитый Московский dj Nekhristov. Тебя ждут мощные сеты от топовых диджеев, тусовка до самого утра, вкуснейшие коктейли!

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