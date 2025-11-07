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Про событие
Самая грандиозная вечеринка уходящего года! С Dj сетом в Казань едет Карен Акопян — один из самых актуальных и популярных блоггеров, комик, музыкант, диджей, актер. Компанию ему составит именитый Московский dj Nekhristov. Тебя ждут мощные сеты от топовых диджеев, тусовка до самого утра, вкуснейшие коктейли!
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