Опытные комики готовят своих подопечных к соревнованию на сцене. Опытные комики берут себе по комику, помогают подготовить материал и выпускают их соревноваться на сцену. А потом вместе смотрят, у кого получилось вырастить чемпиона, а кто явно где-то свернул не туда.