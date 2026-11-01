Возраст 18+
Стендап
Про событие
Опытные комики готовят своих подопечных к соревнованию на сцене. Опытные комики берут себе по комику, помогают подготовить материал и выпускают их соревноваться на сцену. А потом вместе смотрят, у кого получилось вырастить чемпиона, а кто явно где-то свернул не туда.
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