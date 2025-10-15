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Как зумер живёт в мире, построенном иксом и миллениалом?
Кремлёвская улица, 9
Начало:
Завершение:
850₽
Возраст 16+
Про событие
Лекция о том, как зумерам живётся в мире, выстроенном иксами и миллениалами. Ты узнаешь, что происходит, когда ценности сталкиваются, а представления о будущем не совпадают. Вместе с клиническим психологом Лилией Зайцевой ты поговоришь о теории поколений и разберёшь, каким видят мир зумеры. Лекция будет интересна всем, кто хочет лучше понять себя, своих детей, коллег и друзей из разных поколений.
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