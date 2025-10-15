Лекция о том, как зумерам живётся в мире, выстроенном иксами и миллениалами. Ты узнаешь, что происходит, когда ценности сталкиваются, а представления о будущем не совпадают. Вместе с клиническим психологом Лилией Зайцевой ты поговоришь о теории поколений и разберёшь, каким видят мир зумеры. Лекция будет интересна всем, кто хочет лучше понять себя, своих детей, коллег и друзей из разных поколений.