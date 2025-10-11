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«Как тебе не стыдно?» — цикл психологических встреч

Место уточняй у организатора

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от 2000₽ до 10800₽
Возраст 16+

Про событие

Цикл из 6 встреч про стыд от психологического проекта «Есть проблема». Встречи: День 0. Диагностика «Поймать стыд за хвост» (узнать уровень, знакомиться с картой местности) День 1. Введение «Стыд в лицо: портрет без ретуши» (что это за зверь, как он работает и где живёт) День 2. «Хор голосов в голове» (когда половина кричит «стыдно!», а другая учится принимать) День 3. Личная история «Сцена моего стыда» (рассказать, сыграть, переписать — и услышать три голоса своей истории в полной темноте) День 4. Социальные связи «Неловкость 18+» (ты научишься выдерживать чужие взгляды в уязвимости) День 5. Практика «Стыд на репите» (разбор кейсов, знакомство с новыми стратегиями) День 6. Выпускной «Караоке без купюр» (делать несмотря на стыд, петь любимое, прожить освобождение) Для записи необходимо заполнить гугл-форму. Стоимость: 2000р. за встречу или 10800р. за весь цикл. Встречи будут проходить по субботам, с 16:00 до 18:00. Предварительно можно пройти диагностику по шкале стыда в формате бесплатной онлайн консультации. Контакт организатора — https://t.me/marthawalll56

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