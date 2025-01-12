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Про событие
На бульваре «Ак Ч?ч?кл?р» пройдет встреча с психологом института и клиники «Инсайт». Клинический психолог Андрей Созник расскажет о формировании личных границ, о чувствах (гнев, страх), которые возникают при их нарушении, и о том, как относиться к своим эмоциям осознанно. Встреча состоится в мастерской бульвара.
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