На бульваре «Ак Ч?ч?кл?р» пройдет встреча с психологом института и клиники «Инсайт». Клинический психолог Андрей Созник расскажет о формировании личных границ, о чувствах (гнев, страх), которые возникают при их нарушении, и о том, как относиться к своим эмоциям осознанно. Встреча состоится в мастерской бульвара.