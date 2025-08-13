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Как искусство понимает будущее? Образы будущего в культуральной теории

Belova Art Gallery
Кремлёвская улица, 9

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+

Про событие

От мрачных видеоигр вроде Cyberpunk 2077 и антиутопий в духе «Голодных игр» до светлых надежд в музыке и мемах — массовая культура и искусство рисует наше будущее. На лекции разберут некоторые футуристические сценарии в теориях cultural studies. Ты узнаешь, как кино, игры, музыка и даже вирусные образы формируют наши страхи перед технологиями, экологией и властью, а также — где искать альтернативные сценарии. Спикер: кандидат философских наук, старший преподаватель кафедры социальной философии ИСФНиМК КФУ, научный сотрудник лаборатории гуманитарных наук Павел Вавилов.

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