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J’orge и Holy Gun Band

МХТ «Ща»
улица Щапова, 26Д

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Завершение:

500₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Вечер постпанка в пятницу вечером. Культовые композиции Joy Division, New Order, The Cure и других представителей эпохи в живом исполнении. Музыка постпанка — это идеальный вариант, неожиданный, одновременно интригующий и действенный. Несколько отстранённый и меланхоличный вокал на контрасте с мощной ритм-секцией и гитарными риффами будет создавать настоящую атмосферу эпохи Лондона 80-х. Организуют это музыкальное погружение ребята из коллектива Mergasov House. На сцене: Антон Телегин — гитара Анка Макарова — вторая гитара, саксофон Тимур Бибарсов — вокал Руслан Биктагиров — вокал Регина Иноземцева — вокал Тимур Абдулхаев — бас-гитара Екатерина Маклашова — клавиши Евгений Белов — ударные

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