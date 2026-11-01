Вечер постпанка в пятницу вечером. Культовые композиции Joy Division, New Order, The Cure и других представителей эпохи в живом исполнении. Музыка постпанка — это идеальный вариант, неожиданный, одновременно интригующий и действенный. Несколько отстранённый и меланхоличный вокал на контрасте с мощной ритм-секцией и гитарными риффами будет создавать настоящую атмосферу эпохи Лондона 80-х. Организуют это музыкальное погружение ребята из коллектива Mergasov House. На сцене: Антон Телегин — гитара Анка Макарова — вторая гитара, саксофон Тимур Бибарсов — вокал Руслан Биктагиров — вокал Регина Иноземцева — вокал Тимур Абдулхаев — бас-гитара Екатерина Маклашова — клавиши Евгений Белов — ударные