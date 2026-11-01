Бар бросает вызов скуке и унынию, а звезда казанских джазовых вечеров — J’orge — и его верные музыкальные друзья из Holy Gun Band, уже ставшие любимчиками публики, будут создавать по-настоящему жаркую, огненную атмосферу. Услышишь самые сочные композиции нью-орлеанского джаза, от которых мурашки будут пробегать по коже. Будешь вспоминать в каждой песне лето, в котором ты проживал каждый момент и наслаждался жизнью на полную.