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J’orge и Holy Gun Band

МХТ «Ща»
улица Щапова, 26Д

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Бар бросает вызов скуке и унынию, а звезда казанских джазовых вечеров — J’orge — и его верные музыкальные друзья из Holy Gun Band, уже ставшие любимчиками публики, будут создавать по-настоящему жаркую, огненную атмосферу. Услышишь самые сочные композиции нью-орлеанского джаза, от которых мурашки будут пробегать по коже. Будешь вспоминать в каждой песне лето, в котором ты проживал каждый момент и наслаждался жизнью на полную.

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