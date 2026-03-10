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История казанского кутежа

Галерея вин, улица Жуковского, 25

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Узнаешь, какое место алкоголь занимал в жизни казанцев в XIX и в начале XX века. Как выпивали графья Толстой и Соллогуб? Что вспоминал о студенческих вечеринках сокурсник Владимира Ленина? А главное, как отдыхали простые казанцы, чьи имена не попали в школьный учебник. Зачем на тусовках в царской России устраивали «мертвецкую»? Где в Казани впервые собрались выпить люди разных сословий? На какой улице алкоголь измеряли аршинами, а где — вёдрами? Этими вопросами всерьёз занимаются учёные и краеведы. Ведь культура пития — важная часть истории. А Казань была местом весёлым и хмельным на протяжении многих веков. Выпьешь (по желанию), и обсудишь, как это делали раньше. Лекцию проведёт Иван Ротов — историк, блогер, главный редактор медиапроекта «Крот Казанский». Винное сопровождение лекции: Белое сухое игристое вино «Морандо Спуманте»; Белое сухое вино «Флэтрок Шенен Блан Рибоксклуф»; Белое сухое вино «Ла Пьюма Рислинг»; Красное сухое вино «Пинотаж Рибоксклуф».

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