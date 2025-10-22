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Искусство жить: Фёдор Шаляпин и Фрэнк Синатра

Искусство Жить
улица Горького, 27

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1200₽
Возраст 12+

Про событие

Два голоса — две эпохи. Два артиста — два пути. Один — русский бас, другой — американский баритон, и оба стали легендами. Вдохновляющая встреча, где поговорят не только о музыке, но и о таланте жить, быть верным себе, любить, ошибаться и оставаться настоящим. Что объединяет Шаляпина и Синатру? Почему за их голосами скрывается не просто талант, но жизненная философия? Прикоснись к великим историям, услышанным сердцем, и попробуй ответить на главный вопрос: как жить красиво, с достоинством, в своём ритме — несмотря ни на что! Специальный гость встречи: лауреат конкурсов Дмитрий Гладких (вокал). Эксперт: Екатерина Моргунова-Варыш. Доцент Казанской консерватории, пианист, лауреат Международных конкурсов, лектор.

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