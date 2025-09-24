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Искусство Японии

Belova Art Gallery
Кремлёвская улица, 9

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Завершение:

от 450₽ до 550₽
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Знакомство с японским изобразительным искусством с размышлениями об истоках уникальности и значении для мировой культуры. Традиционное отношение к красоте и к глубинным смыслам искусства в Японии. Спикер: художник Хамза Шарипов.

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