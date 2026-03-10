Искусство в повседневности и повседневность в искусстве
улица Парижской Коммуны, 25/39
Начало:
Завершение:
200₽
Возраст 16+
Про событие
Лекция философа Александры Савельевой. Почему ты говоришь о повседневности? Чему противопоставлен образ повседневного? Как искусство изображало и продолжает изображать повседневную жизнь? И что значит искусство в повседневности?
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