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Искусство Китая

Belova Art Gallery
Кремлёвская улица, 9

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 12+

Про событие

Лекция художника Хамзы Шарипова. Лектор раскроет, как даосизм, буддизм и конфуцианство заложили основы уникальной эстетики, где главное — передать не внешнее сходство, а внутреннюю сущность и «одухотворённый ритм жизни» (Ци Юнь Шэн Дун). Ты узнаешь, как этот принцип, особенно в живописи тушью (гохуа), направлял мастеров на поиск жизненной силы (Ци) и гармонии, делая дух важнее формы. Лекция также проследит огромное влияние китайского искусства на культуру соседних стран. Ты увидишь, как оно стало фундаментом для развития искусства Японии (от живописи и каллиграфии до садов и чайной церемонии) и Кореи (в керамике, живописи, архитектуре).

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