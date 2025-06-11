Лекция художника Хамзы Шарипова. Лектор раскроет, как даосизм, буддизм и конфуцианство заложили основы уникальной эстетики, где главное — передать не внешнее сходство, а внутреннюю сущность и «одухотворённый ритм жизни» (Ци Юнь Шэн Дун). Ты узнаешь, как этот принцип, особенно в живописи тушью (гохуа), направлял мастеров на поиск жизненной силы (Ци) и гармонии, делая дух важнее формы. Лекция также проследит огромное влияние китайского искусства на культуру соседних стран. Ты увидишь, как оно стало фундаментом для развития искусства Японии (от живописи и каллиграфии до садов и чайной церемонии) и Кореи (в керамике, живописи, архитектуре).