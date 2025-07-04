Выставка произведений станковой и печатной графики, а также иллюстраций, выполненных в различных видах офорта. Экспозиция, расположенная в пяти выставочных залах, включает около 250 произведений более чем 30 художников-стажёров и выпускников творческой мастерской графики Российской академии художеств. Центральное место в экспозиции займут произведения президента РАХ (1997-2025) Зураба Церетели. Проект демонстрирует классические методы печатной графики (гравюры, офорта, литографии, шелкографии) и рисунка, которые могут быть переосмыслены в современных условиях. Работы объединены тем, что представляют собой серийные произведения с общей темой, стилем, техникой или сюжетной линией. Тематика представленных в экспозиции работ не имеет четких рамок. Так, на выставке экспонируется произведение «Детство поэта», на листах которого изображены сцены из детства Пушкина. Или серия офортов «Аллеи» (более 40 листов), которые изображают один и тот же сюжет с одной и той же композицией, но в разных видах офорта и в разных состояниях природы, что является новаторским решением в отечественной графике. Время работы: пн - выходной, вт-ср 10:00-18:00, чт 11:00-20:00, пт-вс 11:00-18:00.