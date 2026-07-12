Совместная выставка художницы Катерины Конюховой и арт-группы «Замороженная конина» — «Искажение памяти: размеры варьируются». Экспозиция посвящена тому, как человеческая память трансформируется, искажается и принимает неожиданные формы. Основу проекта составляет серия работ «Биоморфный натюрморт» Катерины Конюховой, создававшаяся на протяжении последних лет. В залах будут представлены произведения разного масштаба: от камерных полотен до триптиха размером 1,6 на 3 метра. Часть картин авторы специально привезли из частных коллекций, чтобы показать эволюцию замысла в полном объеме. В своих «биоморфных» натюрмортах художница воссоздаёт привычные предметы, которые теряют чёткость очертаний и превращаются в живые образы между реальностью и сном. Арт-группа «Замороженная конина» покажет инсталляции из мыла, сахара и необожженной глины. Эти вещества находятся в постоянном процессе изменения, разрушения или кристаллизации, что метафорически повторяет хрупкую и текучую судьбу воспоминаний под воздействием времени. Также Настя Мороз представит проект «Система наследия», где соединит свою художественную керамику и деревянные объекты отца Константина Морозова в единую инсталляцию. Экспозицию дополнит видео-арт «Синтез распада», созданный в коллаборации Насти Мороз и продюсерского центра документалистики Gorizont Films. По словам Катерины Конюховой, выставка стала возможностью поработать над собственным высказыванием без внешнего источника или заданного вектора. Созданные образы превращаются в героев личного мира, которые начинают трансформироваться и общаться между собой, стоит лишь на мгновение отвернуться. Настя Мороз добавила, что собранные её отцом древесные наросты и коряги воспринимаются как узелки памяти и следы совместного времени. Эти объекты фиксируют наследие, ощущение детства, присутствия и тепла, которые невозможно полностью восстановить словами. Режим работы: ежедневно 11:00-20:00 Понедельник: выходной