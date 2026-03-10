Шоу, где юмор рождается на глазах зрителей. Никаких заранее заготовленных шуток, никакого сценария и даже представления о том, как пройдет шоу — все шутки появляются в моменте с помощью зрителей и опытных импровизаторов из Казани. Актуально, непредсказуемо, смешно.