Возраст 18+
Стендап
Про событие
Шоу, где юмор рождается на глазах зрителей. Никаких заранее заготовленных шуток, никакого сценария и даже представления о том, как пройдет шоу — все шутки появляются в моменте с помощью зрителей и опытных импровизаторов из Казани. Актуально, непредсказуемо, смешно.
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