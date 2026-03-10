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  1. Казань
  2. События

Импровизация

«Пятница»
ул. Профсоюзная, 10

Начало:

Завершение:

от 350₽ до 400₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Шоу, где юмор рождается на глазах зрителей. Никаких заранее заготовленных шуток, никакого сценария и даже представления о том, как пройдет шоу — все шутки появляются в моменте с помощью зрителей и опытных импровизаторов из Казани. Актуально, непредсказуемо, смешно.

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