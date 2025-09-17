На лекции расскажут о зарождении импрессионизма, знаковых художниках и почему общество поначалу не приняло импрессионистов. Люди всегда стремились запечатлеть окружающий мир, его формы и краски. И одним из самых смелых и радикальных способов это сделать стало искусство импрессионистов. Они совершили настоящую революцию в живописи, проложив путь к искусству современному. Лектор: Наталия Шадрина — кандидат исторических наук.