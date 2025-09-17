Импрессионизм. Первый шаг революции в искусстве
Кремлёвская улица, 9
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Завершение:
от 450₽ до 550₽
Возраст 12+
Выставки
Про событие
На лекции расскажут о зарождении импрессионизма, знаковых художниках и почему общество поначалу не приняло импрессионистов. Люди всегда стремились запечатлеть окружающий мир, его формы и краски. И одним из самых смелых и радикальных способов это сделать стало искусство импрессионистов. Они совершили настоящую революцию в живописи, проложив путь к искусству современному. Лектор: Наталия Шадрина — кандидат исторических наук.
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