Ильмир Салихов — казанский стендап комик, выходец стендап клуба Набережных Челнов, собрал для тебя свои лучшие шутки на самые откровенные темы. Рассудительный, местами грязный комик с богатым жизненным опытом. С его помощью ты сможешь взглянуть на многие вещи совсем иначе, а на некоторые больше не сможешь смотреть. Нецензурная лексика.