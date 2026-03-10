Возраст 18+
Стендап
Про событие
Ильмир Салихов — казанский стендап комик, выходец стендап клуба Набережных Челнов, собрал для тебя свои лучшие шутки на самые откровенные темы. Рассудительный, местами грязный комик с богатым жизненным опытом. С его помощью ты сможешь взглянуть на многие вещи совсем иначе, а на некоторые больше не сможешь смотреть. Нецензурная лексика.
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