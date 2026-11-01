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Хроники Киноконформиста. Выпуск IV.

МХТ «Ща»
улица Щапова, 26Д

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Концерты
Необычное

Про событие

В среду вечером на сцене бара соберутся новые и уже известные имена казанской инди-сцены. Есть некоторая интересная закономерность в том, что кинохроника была особенно популярна в 20-е годы прошлого века, когда в истории и культуре происходили масштабнейшие по своей сути и форме события. Нечто похожее происходит и сегодня — можно наблюдать переход в новое время, пронизывающий все уровни бытия. Именно поэтому бар «Ща» совместно с Рамилем Киноконформистом решил документировать всё происходящее, дабы облегчить работу историкам и исследователям будущего, которые будут обращаться к наследию эпохи. Уже в среду на сцену выйдут звёзды инди-жанра: ✸ Коллектив «Сажа», исполняющий готический рок с поэтическими элементами и тягой к неповторимым (во всех смыслах этого слова) перформансам. ✸ «Сёрф точка ком» порадует сёрф-роком (да-да, намёк уже есть в названии группы), разбавленным грязным гаражным звучанием. ✸ Lazy Sharks — юные адепты самоназванного инди-нойз-гранж-рока — взорвут твои представления о том, как может звучать современность.

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