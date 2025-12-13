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House In Da House

БарМарат (нижний бар в «Соли») Профсоюзная улица, 22

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от 0₽ до 300₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

лайнап в формате vinyl only & one live 22:00 – по традиции House In Da House открывает x.wax 23:00 – впервые на BNF c vinyl only сетом Ser Martin 00:00 – гость из Москвы Undergroover, резидент проекта LOM, на котором он выступает накануне 01:00 – казанский уникум Дима Крапивин выступит со специальным хаус Di Krapivi лайвом 02:00 – маэстро SomeOne – истинный гуру и ветеран винилового диджеинга Казани, шеф LPO 03:00 – эксклюзив! Gurugroova на виниле. Вход 300р. или свободный подписчикам телеграм-канала Соли — https://t.me/solkzn FC

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