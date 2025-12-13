Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
лайнап в формате vinyl only & one live 22:00 – по традиции House In Da House открывает x.wax 23:00 – впервые на BNF c vinyl only сетом Ser Martin 00:00 – гость из Москвы Undergroover, резидент проекта LOM, на котором он выступает накануне 01:00 – казанский уникум Дима Крапивин выступит со специальным хаус Di Krapivi лайвом 02:00 – маэстро SomeOne – истинный гуру и ветеран винилового диджеинга Казани, шеф LPO 03:00 – эксклюзив! Gurugroova на виниле. Вход 300р. или свободный подписчикам телеграм-канала Соли — https://t.me/solkzn FC
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи