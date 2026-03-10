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Холст вместо зеркала: феномен автопортретов Фриды Кало

Belova Art Gallery
Кремлёвская улица, 9

Начало:

Завершение:

550₽
Возраст 18+

Про событие

Фрида Кало: тело как улика, портреты как тайнопись, любовь как катастрофа и триумф женской красоты — обо всём этом за один вечер с искусствоведом Элиной Биктимировой. На лекции ты узнаешь: 1. Как роковая авария переписала судьбу Фриды Кало и превратила её тело в главной символ её картин 2. О чём молчат автопортреты Фриды Кало: как расшифровать её секретные коды 3. Почему страсть к Диего Ривера была разрушительнее аварии в автобусе 4. Как Фрида Кало перевернула представление о женской красоте и стала иконой феминизма 21 века Спикер: Элина Биктимирова, искусствовед

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