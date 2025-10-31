Зловеще весёлый вечер, где страхи становятся шутками, а мрак — поводом для смеха! В эту ночь комики расскажут тебе страшно правдивые шутки, от которых бросает в дрожь от смеха — от неудачных свиданий до ужасов семейной жизни. Жуть, смех, идеальный Хэллоуин! Приходи в костюме, а если не хочешь в костюме, то без него. Можно прийти 31 октября в 19:00 или 1 ноября в 18:00 — удобный день ты можешь выбрать по кнопке «купить билет».