ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Казань
  2. События

Хэллоуин: ужасно смешной стендап

Толстый кот, Профсоюзная улица, 3

Начало:

Завершение:

от 690₽ до 840₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Зловеще весёлый вечер, где страхи становятся шутками, а мрак — поводом для смеха! В эту ночь комики расскажут тебе страшно правдивые шутки, от которых бросает в дрожь от смеха — от неудачных свиданий до ужасов семейной жизни. Жуть, смех, идеальный Хэллоуин! Приходи в костюме, а если не хочешь в костюме, то без него. Можно прийти 31 октября в 19:00 или 1 ноября в 18:00 — удобный день ты можешь выбрать по кнопке «купить билет».

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Опытные комики
Опытные комики
до

от 500₽

Тур по барам Казани
Тур по барам Казани
до

от 1899₽

Новый Стендап
Новый Стендап
до

400₽

Стендап: Профи
Стендап: Профи
до

600₽

Интимный стендап
Интимный стендап
до

700₽

Стендап: Профи
Стендап: Профи
до

600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста