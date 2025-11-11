На концерте ты окунёшься в волшебную атмосферу, где тысячи мерцающих свечей создают иллюзию звёздного неба, погружая гостей в чарующий мир музыки Ханса Циммера. Звуки его знаменитых мелодий из культовых фильмов, таких как «Интерстеллар», «Начало», «Пираты Карибского моря», «Гладиатор», «Темный рыцарь», будут звучать в уникальном исполнении живого симфонического оркестра.