ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Казань
  2. События

Ханс Циммер 2.0: саундтреки в сиянии тысячи свечей

Дворец культуры химиков, проспект Ямашева, 1

Начало:

Завершение:

от 1990₽ до 3990₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

На концерте ты окунёшься в волшебную атмосферу, где тысячи мерцающих свечей создают иллюзию звёздного неба, погружая гостей в чарующий мир музыки Ханса Циммера. Звуки его знаменитых мелодий из культовых фильмов, таких как «Интерстеллар», «Начало», «Пираты Карибского моря», «Гладиатор», «Темный рыцарь», будут звучать в уникальном исполнении живого симфонического оркестра.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Убийцы
Убийцы

1000₽

One Vision Band
One Vision Band

от 1500₽

Перемотка
Выбор редакции
Перемотка

от 1600₽

Placebo х MCR Трибьют
Placebo х MCR Трибьют

1300₽

Bumble Beezy
Bumble Beezy

от 2000₽

Б.А.У.
Б.А.У.

от 1400₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста