Летний Open Air от российской рок-группы «Гудтаймс», где тебя ждёт драйвовая смесь ска, панк- и дэнс-рока. Альбомы «Spaceman» (2013) и «Культурный отдых» (2014) крутились на радио и принесли бэнду первые успехи. Большую популярность группа приобрела в 2017 году с выходом хита «Мне хватает». Главная фишка «Гудтаймс» – использование в музыке не только гитар и барабанов, но и духовых инструментов.