Группа поддержки с психологом о новогодних подарках и связанных с ними чувствах. Участники обсудят страх не угадать с подарком, обиду и разочарование от «не тех» подарков, чувство вины из-за невозможности подарить дорогую вещь, семейные обязательства и подарки «из чувства долга», а также то, как просить желанные подарки и принимать внимание. Формат: группа поддержки с психологом. Это безопасно: можно молчать, можно говорить. Никаких оценок и готовых решений. Как пройдёт встреча: круг знакомства, выбор более узкой темы, обсуждение одной истории, обмен опытом и поддержкой без оценок и готовых решений. Для записи пиши организатору в личные сообщения.