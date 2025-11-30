ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Казань
  2. События

Группа поддержки: про подарки, которые всех бесят

Музей «Взгляд в темноту», улица Каюма Насыри, 28

Начало:

Завершение:

555₽
Возраст 18+

Про событие

Группа поддержки с психологом о новогодних подарках и связанных с ними чувствах. Участники обсудят страх не угадать с подарком, обиду и разочарование от «не тех» подарков, чувство вины из-за невозможности подарить дорогую вещь, семейные обязательства и подарки «из чувства долга», а также то, как просить желанные подарки и принимать внимание. Формат: группа поддержки с психологом. Это безопасно: можно молчать, можно говорить. Никаких оценок и готовых решений. Как пройдёт встреча: круг знакомства, выбор более узкой темы, обсуждение одной истории, обмен опытом и поддержкой без оценок и готовых решений. Для записи пиши организатору в личные сообщения.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тур по барам Казани
Тур по барам Казани
до

от 1899₽

Стендап: Профи
Стендап: Профи
до

600₽

Живая практика медитации для начинающих
Живая практика медитации для начинающих

Бесплатно

Стендап: Самое смешное
Стендап: Самое смешное
c
по

800₽

Отстань от себя
Отстань от себя

от 380₽

Самвел Гиновян: сольный стендап-концерт
Выбор редакции
Самвел Гиновян: сольный стендап-концерт

от 800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста