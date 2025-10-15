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Грай

Reborn
Право-Булачная улица, 29

Начало:

Завершение:

1900₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Юбилейный тур группы Грай! Старейшины отечественной фолк-метал сцены — Грай отправляются в тур, посвящённый своему 20-летию! Группа исполнит совершенно новые композиции, не обделяя вниманием хиты, прошедшие испытание временем. Этот тур — возможность отпраздновать 20-летие Грай вместе! Двери - 19:00, Старт - 20:00.

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