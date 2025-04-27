Открытая дискуссия о теории поколений. Эта дискуссия — пространство, где можно поделиться личным, услышать новое и, возможно, переосмыслить привычное. Без лекций. Без правильных ответов. Часто говорят: «миллениалы такие», «зумеры такие», «вот мы в своё время...» — но что на самом деле стоит за этими обобщениями? С каждым годом в медиаполе становится всё больше обсуждений о том, как сильно различаются представители разных поколений, их ценностях, приоритетах и взглядах на мир. Но действительно ли мы так сильно отличаемся? Или это просто новые стереотипы, которые подогревают социальные и культурные изменения, происходящие в обществе? На дискуссии обсудят: — Ключевые аспекты теории поколений, — Различия и сходства в восприятии мира разными возрастными группами; — Как им найти точки соприкосновения.