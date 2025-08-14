Экспозиция пройдет в малом зале и представит работы мастера из частной коллекции бизнесмена Сергея Лозицкого. Большая часть произведений ранее не демонстрировалась публично. Евгений Голубцов — один из самых известных представителей казанского современного искусства, живописец, график, дизайнер и проектировщик. С 1970-х годов он участвовал в выставках в Италии, Голландии, Германии и других странах. Экспозиция охватывает 33 года творчества художника, позволяя проследить эволюцию его художественного языка и изменения идей в разные периоды. Открытие выставки 14 августа в 18:30. Время работы со вторника по воскресенье с 12:00 до 20:00.