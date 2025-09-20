Возраст 12+
Концерты
Про событие
Новый альбом, первый за 3 года. Живые барабаны, вокал и эмоции. Концертов не было целый год, и мы возвращаемся, чтобы подарить тебе настоящую музыку и истинную атмосферу живого выступления. Точное время запуска для вашей категории билета ты сможешь найти во встрече мероприятия в вк за несколько дней до концерта по этой ссылке – https://vk.com/gnillirika_kzn
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