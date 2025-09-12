Глеб Синьковский и Иван Смелов
ул. Пушкина, 21A
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Хулиганский вечер, который зарядит тебя позитивом на всю оставшуюся жизнь. Будешь экспериментировать с различными форматами в комедии. Искать разные формы, смеяться, веселиться и самое главное отдыхать от серых будней.
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