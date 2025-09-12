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Глеб Синьковский и Иван Смелов

Крафт (ex «Craft House»)
ул. Пушкина, 21A

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Хулиганский вечер, который зарядит тебя позитивом на всю оставшуюся жизнь. Будешь экспериментировать с различными форматами в комедии. Искать разные формы, смеяться, веселиться и самое главное отдыхать от серых будней.

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