Большой осенний концерт уфимской пост-панк группы. Музыканты обещают концерт с обновленной программой, старыми хитами и свежими песнями. Доступны early bird-билеты, ближе к событию цена может повышаться. «Где Фантом?» — группа, основанная в 2018 году. Их музыка вдохновлена пост-панк сценой 1980-х годов: Joy Division, The Cure и «Кино». Музыканты известны альбомом «Иллюзия любви» и песней «Я тебя люблю».