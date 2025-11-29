ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Казань
  2. События

Где Фантом?

Reborn
Право-Булачная улица, 29

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 1500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Большой осенний концерт уфимской пост-панк группы. Музыканты обещают концерт с обновленной программой, старыми хитами и свежими песнями. Доступны early bird-билеты, ближе к событию цена может повышаться. «Где Фантом?» — группа, основанная в 2018 году. Их музыка вдохновлена пост-панк сценой 1980-х годов: Joy Division, The Cure и «Кино». Музыканты известны альбомом «Иллюзия любви» и песней «Я тебя люблю».

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Убийцы
Убийцы

1000₽

One Vision Band
One Vision Band

от 1500₽

Перемотка
Выбор редакции
Перемотка

от 1600₽

Placebo х MCR Трибьют
Placebo х MCR Трибьют

1300₽

Bumble Beezy
Bumble Beezy

от 2000₽

Б.А.У.
Б.А.У.

от 1400₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста