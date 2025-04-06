Формат торжественного ужина со скатертями, свечами и тематическим декором, где ты сможешь познакомиться со специальным меню из 4 курсов с вином. В сопровождении беседы с Александрой Елагиной (примой Театра Оперы и Балета), просмотром отрывков из фильма «Чёрный лебедь» и яркими этюдами из балета «Лебединое озеро» от ведущих балерин театра. dress code: наряды в чёрной и белой гамме. Бронирование мест обязательно по номеру телефона.