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Еда
Про событие
Вечер, когда еда превращается в искусство, а вино — в рассказ. Шеф-повар Артём Буяков представит особенное меню, вдохновлённое сезонными продуктами: нежные текстуры, неожиданные сочетания, яркие вкусы. Сопровождать и погружать тебя в захватывающий мир вина будет сомелье из Wine Studio. Он подберёт к каждому блюду идеальную пару вин, чтобы вкус раскрылся по-настоящему. Меню вечера: 1. Пончики со шпинатом, зеленью и сыром фета. 2. Спаржа помодоро с кальмаром. 3. Лангустины с соусом биск и шпинатом. 4. Утиная грудка с пюре из батата и маринованной редькой. 5. Вишневое мороженое с шоколадной вафлей и мятно-шоколадным соусом. Билеты можно приобрести на баре или через бот https://t.me/istinabar_bot
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