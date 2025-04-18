Gagarin w/Alexey Union
улица Николая Ершова, 1А, Mona Lisa Club
Начало:
Завершение:
1650₽
Возраст 21+
Вечеринки
Про событие
Когда-то человек шагнул в бездну звёзд, а она ответила ему тишиной. Отправляйся в полёт сквозь ритмы, свет и невесомость танца, заполняй эту тишину музыкой и движением. Капитан полёта - Alexey Union. Он поведёт корабль сквозь музыкальные потоки. В навигации помогут пилоты M.A.R.O, Code_Red, Luiziana и Muza. Вибрации пульсируют, как двигатели на старте. В глазах отражается свет далёких галактик. Гравитация больше не властна. Космос близко. Организатор предупреждает: ближе к дате события цена билета будет повышаться.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи