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[отменено] Трансляция ЧМ-2026 по футболу со стендап-комиками

Comedy Crew
Университетская улица, 14А

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Поменяй привычный просмотр матча в тихом баре или дома у телевизора на масштабное комедийное шоу. Резиденты стендап-клуба Камеди Крю (Comedy Crew) соберутся вместе с тобой, чтобы посмотреть трансляцию футбола и прокомментировать её вживую. Никакой душной аналитики и скучной статистики — только жёсткие разгоны, меткие шутки, живая импровизация и чистые футбольные эмоции в режиме реального времени. Как всё устроено. Огромный экран и отличный звук: ты не пропустишь ни одного важного момента игры. Живой комедийный комментарий: комики сидят на сцене с микрофонами и «разносят» происходящее на поле, реагируя на каждый финт и симуляцию. Комфорт: во время шоу работает полноценное меню кухни и бара площадки. Кому точно понравится: Преданным фанатам футбола, которые хотят взглянуть на игру под новым, фановым углом. Любителям качественной комедии и стендапа. Большим компаниям, которые ищут необычный план на вечер. Расписание трансляций: 14 июля — 1/2 финала 15 июля — 1/2 финала Количество мест в зале строго ограничено. Приходи заранее, чтобы комфортно занять место и сделать заказ. Стань частью уникального футбольного праздника.

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